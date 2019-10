Hechingen Jugendliche Problem auf Spielplatz

Spielplatz "Schalksburgstraße"

Es war einmal eine eingezäunte Wiese in einer verkehrsberuhigten Straße. Auf dieser Wiese befand sich ein großer Sandkasten mir einem Elefanten-Federwipptier und einer Wippe aus Federwipptieren, blaue Hunde oder so etwas. Neben dem Sandkasten gab es eine Schaukel, eine für die großen und eine für die kleineren Kinder, die auf Holzschnitzel fielen, wenn sie das Gleichgewicht verloren. Auf der Bank saß ein Vater und schaute seinem Sohn beim Wippen zu. Die Bäume warfen viel Schatten auf den ruhigen Platz. Es war nicht viel los hier, das war gut so und durfte so bleiben.

Spielplatz "Hohenzollernring"

Spielplätze mit dieser Wirkung sind eher selten zu finden, doch es gibt sie: Die Kinder spielen an diesen Orten nicht nur auf dem Klettergerüst oder schwingen auf der Schaukel immer höher hinauf, sondern erfinden bizarre Gestalten, die an diesen Orten in schattigen Höhlen wohnen, auf sie warten und nur zum spielen heraus kommen, wenn die Erwachsenen nicht da sind oder gerade weg sehen. Der Spielplatz "Hohenzollernring" ist so ein Ort, denn die Bäume werfen genau den Schatten, den die für die Erwachsenen unsichtbaren Gestalten brauchen, um sich unbemerkt unter die Kinder zu gesellen und ihr eigenes Spiel zu beginnen. Sie allein beherrschen es, sich auf dem hohen Klettergerüst von einer Stange zur nächsten zu schwingen, herunter zu rufen, gleichzeitig runter zu rutschen und schon wieder hinauf zu klettern und das Karussell immer schneller und schneller zu drehen, ohne dass ihnen schwindelig wird. Die zwei Minifederwipptiere stehen auf diesem Spielplatz nur, um unwissende Besucher glauben zu lassen, es handele sich um einen ganz gewöhnlichen Spielplatz – dabei ist hier doch viel mehr los.