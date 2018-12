Hechingen Investoren kämpfen um Hechingen

Im Prinzip aber stand die Frage im Raum, in welches der beiden Unternehmen der Gemeinderat das größte Vertrauen hat.

Andreas Ermantraut führte für die EJL ins Feld, dass es ein Hechinger Unternehmen ist, das hier wachsen will, bereits 20 Millionen Euro investiert hat, das auf bestehende Projekte in Hechingen verweisen kann und das langfristig in der Zollernstadt plant. Und "natürlich" gehe man flexibel auf das ein, was der Gemeinderat fordere.

Antonius Kirsch stellte zunächst sein Unternehmen vor, das 1946 auf Genossenschaftsbasis in den Niederlanden gegründet wurde, seit 1993 auch in Deutschland agiert, auch in Frankreich aktiv ist und mittlerweile der Rabobank gehört, die mit deutschen Genossenschaftsbanken vergleichbar sei. Über 10 000 Wohneinheiten werden pro Jahr von der Firma verkauft. Die architektonischen Beispiele, die Antonius Kirsch vorlegte, beeindruckten durch ihre Architektur. Und auch interessant: "Wir glauben, dass Hechingen das Potenzial für ein solches Wohnprojekt hat", versicherte Antonius Kirsch.