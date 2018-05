Hechingen Im städtischen Gefängnis wird es eng

In solch einem Fall müsse man sehen, welche Insassen unbedingt in Hechingen bleiben müssen. Andere könnten dann eventuell in Stuttgart oder Heilbronn untergebracht werden – wenn dort wiederum genügend Platz ist. Das sei immer eine Einzelfallentscheidung. Ein Grund seien laut Roncari schlicht viele Festnahmen. Doch auch die Untersuchungshaft spielt in Hechingen mit rein. Denn es gibt keine begrenzte Aufenthaltsdauer.