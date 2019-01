Hechingen Haas ist Staudamm-Beauftrager im Hochwasserverband

Das Schiebetor im Durchlass des Staudamms ist ein ganzes Stück heruntergelassen, es würde also nur so viel Wasser durchpassen, wie der Bach unterhalb fassen kann. Die elektronische Steuerung funktioniert allerdings noch nicht.

Diese Neuigkeit hat am Dienstag Jürgen Haas in der Versammlung des Zweckverbands Hochwasserschutz Starzeltal verkündet. Haas ist beim Hechinger Bauamt für diesen Bereich zuständig, im Rahmen der Versammlung am Dienstag wurde er zusätzlich zum Betriebsbeauftragten aller Stauanlagen des Verbands ernannt. Er ist jetzt Hechinger Deichgraf, könnte man sagen.

In der Versammlung am Dienstag ging es auch um die Gässlebrücke in Schlatt. Dieses Bauwerk hat einen zu kleinen Durchlass, so dass sich hier relativ früh die Starzel aufstaut. Und dann sucht sich das Wasser halt irgendwo seinen Weg. Aus diesem Grund lässt der Verband die Brücke abreißen, und auch die Uferböschungen am Gewässer bis hinunter zur Wuhrbrücke werden renaturiert und abgeflacht, so dass diese Bereich als eine Art natürliches Retentionsbecken dienen kann.