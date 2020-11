Hechingen Gemeinderäte sind hellauf begeistert

Mietshäuser-Syndikat Das garantiert auch die Kooperation mit dem Mietshäuser Syndikat, einer vor 30 Jahren in Freiburg gegründeten Institution, die in Deutschland schon 130 Projekte erfolgreich realisiert hat und die so eine Art Grundstruktur auch für das Hechinger Projekt vorgibt. Grundprinzip ist immer, dass Gemeinschaften und nicht einzelne Eigentümer der Gebäude sind, dass statt Rendite für Eigentümer zu erwirtschaften die Gebäude Wohnraum mit günstiger Mieten bereitstellen. Und auch einen Platz zum sozialen Zusammenleben.

Finanzen Ein Teil des für den Bau benötigten Geldes wird über Kredite von Privatleuten beschafft. Sie erhalten wenig Rendite, dafür aber die Gewissheit, ein soziales Projekt dauerhaft zu unterstützten. Motivation genug, dass beispielsweise in Tübingen diese Bauprojekte genügend Geld auf diese Weise auftreiben können.

Nestbau-AG Eines der drei Gebäude würde die "nestbau AG" aus Tübingen bauen. Auch diese Institution ist auf Projekte mit sozialem Aspekt spezialisiert. Demenz-WG, Wohngruppen für Kinder mit Betreuungsbedarf, Senioren-WG – grundsätzlich wird darauf geachtet, dass solche Nutzungen in den Nestbau-Gebäuden integriert sind. Und günstige Mieten sind auch hier Prinzip. Grundsätzlich werden Nestbau-Wohnungen für mindestens zehn Prozent günstiger als der Mietpreisspiegel angeboten. Manchmal noch günstiger.

Kita Geplant ist eine zweigruppige Kita für 33 Kinder, betrieben würde sie von der Casa KiTaNa, die in Tübingen bereits 55 Kinder in einer Kita betreibt, davon 15 in Kooperation mit der Uni. Das pädagogische Konzept setzt auf Selbstbestimmung, Freiräume, Bewegung, gesundes Essen (es soll auch eine Mensa geben).

Architekt Dass als Architekt Matthias Schuster mit seinem Büro LEHENdrei für das Vorhaben gewonnen werden konnte, ist ebenfalls beachtlich. Das Tübinger Architektenbüro ist preisgekrönt und hat viel Erfahrung im Zusammenwirken mit Projekten wie Mietshäuser Syndikat oder Nestbau AG. Der Entwurf für das Aviona-Gelände kam im Bauausschuss sehr gut an.

Knackpunkte Der Bauausschuss steht zwar geschlossen hinter dem Projekt, das ist seit Mittwoch klar. Eine Nachfrage der Ersten Beigeordneten Dorothee Müllges aber lenkte den Blick auf die Kita. Ob die denn für das Zustandekommen des Projekts verzichtbar wäre, fragte sie sehr betont nach. Ein Zeichen, dass die Verwaltungsspitze hier Probleme sieht? Holger Meischner, Geschäftsführer der Casa KiTaNa, rang bei der Antwort sichtbar mit sich selbst. "Es würde uns verdammt schwer fallen, darauf zu verzichten", meinte er schließlich.

Gemeinderatsstimmen So einmütig wurde noch kaum ein Projekt im Bauausschuss bejubelt. Manfred Bensch (SPD): "Großes Lob". Alexander Vees (Freie Wähler): "Eine tolle Sache". Almut Petersen (Bunte Liste): "Macht mich stolz, dass in Hechingen so etwas entstehen kann". Regina Heneka (CDU): "Ein tolles Projekt". Sie findet besonders auch die Kita-Idee in freier Trägerschaft gut. Susanne Blessing (SPD): "Ich finde das Projekt toll". Hannes Reis (Bunte Liste): "Eine geniale Idee und ein Glücksfall für Hechingen". Johannes Simon (AfD) meldete sich zwar nicht zu Wort, fand aber im Gespräch nach der Sitzung nur lobende Worte für das Vorhaben. So eine breite Zustimmung – das klingt nach einem klaren Auftrag an die Verwaltungsspitze, dieses Vorhaben zu fördern und zu unterstützen.