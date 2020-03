Hechingen Gasthaus Mohren wird im Internet feilgeboten

EJL zeigt kein Interesse an einem Erwerb

Das Haus hat auf vier Etagen 16 Zimmer, der Gastraum ist weitläufig und verfügt mit dem wintergartenartigen Anbau über schöne Räume. Aber das Interesse scheint zu diesem Preis nicht besonders hoch zu sein. So hat die Hechinger Bauentwicklerfirma EJL, die in der Vergangenheit bereits an vielen Immobilien der Stadt Interesse gezeigt hat, in diesem Fall bereits abgewunken. Ob das bestehen bleibt, wenn der Preis noch sinkt, muss man sehen.