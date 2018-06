Hechingen Flotte Hosen am häufigsten dabei

21 Gruppen aus den unterschiedlichsten Bundesländern trafen sich zu der Deutschen Meisterschaft für Männerballette in Bonn. Wie jedes Jahr zählte auch die Männergruppe des TSV Stein zu den Teilnehmern. Zum ersten Mal reiste die Gruppe mit einem großen Fanclub von knapp 20 Personen an.

Die aus unterschiedlichen Gründen von acht auf sechs Tänzer reduzierten Flotten Hosen ließen sich bei ihrem aktuellen Tanz "Das Geheimnis der goldenen Flöte" von dem Publikum mitreißen und zeigten eine sehr gute Vorrunde. Doch wer einmal bei den Deutschen Meisterschaften war, weiß, dass dort ein sehr hohes Niveau getanzt wird.

Am Ende der Vorrunde wurde verkündet, dass die Steinemer Tänzer in die Finalrunde kommen. Mit großer Motivation ging die Gruppe an den Start. In der Finalrunde dürfen die Gruppen ihren kompletten Tanz zeigen, der jedoch zehn Minuten nicht übersteigen darf. Die Aufregung war groß, als die Flotten Hosen die große Bühne vor rund 1000 jubelnden Zuschauern betraten. Doch sie zeigten eine gute Leistung und erreichten den 17. Platz.