Hechingen Eine Zwischenlösung mit Perspektive

Hechingen. Die Bruderhaus-Diakonie bietet es in der Hechinger Unterstadt schon lange an, nun gibt es auch in der Oberstadt ein ganzes Haus, in dem ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen angeboten wird.

Psychische Erkrankungen sind im Vormarsch. Burn-Out-Sydrom, Depressionen – die Begriffe kennt jeder. Denn laut Statistik nimmt die Zahl der Depressionen zu, sie sind bereits die zweithäufigste unter den so genannten "Volkskrankheiten". Geht die Entwicklung so weiter, werden sie in zehn Jahren die häufigste Krankheit sein.

Das sagte der ehemalige Chefarzt des Psychiatrischen Landeskrankenhauses Rottenmünster vor einigen Jahren in seinem Vortrag in der Stadthalle Museum. Eingeladen hatte ihn der Geschäftsführer des Vereins für gemeindenahe Psychiatrie im Zollernalbkreis, Wolfgang Markowis.