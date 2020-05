Hechingen Eine Satzung gegen Vandalismus auf Schulhöfen

Eine Diskussion entzündete sich an der Frage, inwieweit man das Fahrradfahren auf den Schulhöfen erlauben sollte. Jürgen Fischer (SPD) schlug vor, die Satzung einfach anzunehmen wie sie schon ist. Fischer: "Im Leben wird sich erweisen, was wir ändern müssen." Hannes Reis plädierte dafür, dass das Fahrradfahren erlaubt bleibt, wenn nicht gerade Unterricht stattfindet. Lorenz Welte (CDU) hat eine Altersbeschränkung für Fahrradfahrer ins Gespräch gebracht. Allerdings wurde dieser Vorschlag schnell wieder verworfen, gerade wenn etwa Eltern mit ihrem Kind gemeinsam mit dem Rad unterwegs sind, erweist sich eine Altersbeschränkung als unpraktisch. Stefan Hipp äußerte sich in seinem Redebeitrag kritisch zum Fahrradfahren auf dem Schulgelände. Er sieht mehrheitlich Nachteile, vor allem, wenn Schüler in den Pausen den Weg der Radler kreuzen.

Letztlich hat der Verwaltungsausschuss die Satzung angenommen. Einen Antrag der Bunten Liste, dass Schulhöfe bis 21 Uhr betreten werden können, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Stattdessen heißt es in der Satzung weiter: "Das Schulgelände darf zwischen 20 und 6 Uhr nicht betreten werden." Das letzte Wort über die Satzung könnte noch nicht gesprochen sein. In einer nächsten Gemeinderatssitzung wird nun erneut über diese Satzung abgestimmt.