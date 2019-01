Hechingen Ein Lottogewinn sorgt für große Aufregung

Man wird ja schon mal träumen dürfen. Und ausgiebig den Vorgeschmack auf das genießen, was da noch kommt. Denn wenn der "Mann von Welt" die Dame seines Herzens schick zum Essen ausführt, ist das schließlich erst der Anfang. Glaubt jedenfalls Vroni (Constanze Henzler), die Frau von Alfred Eberle (Georg Jung). Sie ist "ganz von den Socken" ob ihres galanten Ehemanns und spart nicht mit Lob.

Das High-Society-Gefühl teilt sie mit Mariele Gruber (Sandra De Leon), die das noble Dinner ebenfalls nachhaltig beeindruckt hat und die ihren Heiner (Heiko Schwabe, der gleichzeitig auch Regie führte) deshalb "grad nomol heirata" könnte. Ähnlich weltmännisch ist im Restaurant auch Franz Pfeifle (Simon Beilard) aufgetreten. Na gut – einen kleinen Ausrutscher hat er sich dann doch erlaubt, den ihm seine Mathilde (Janina Breyl) angesichts der rosigen Aussichten allerdings verzeiht. Denn ein prall gefülltes Konto ist auf jeden Fall ein schöner Grund, um Nachsicht zu üben.

Und schließlich hat er ja noch etwas Zeit, an seinem Benehmen zu feilen, bevor die 25 000 Euro, die die Lottogemeinschaft gewonnen hat, auf der geplanten Kreuzfahrt verjubelt werden. Eine solche soll, so beschließen die Frauen, nämlich unbedingt auf dem Programm stehen. Sie sehen sich vor dem geistigen Augen schon in Richtung Karibik schippern. Notgedrungen auch mit Nachbarin Frieda (Annelie Hock) an Bord, die ebenfalls an der Tippgemeinschaft beteiligt war. In Wahrheit ist der Kahn allerdings bereits am Kentern, denn während die Frauen noch fleißig üben, "wie ma sich damahaft auf so einem schwankenden Schiff bewegt", schwant den Männern schon Übles.