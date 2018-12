Hechingen Ein fulminanter Sinnes-Trip

Mit "Weihnachtskonzert" wurde der Auftritt im Veranstaltungskalender der Stadt beworben, doch tatsächlich entpuppte sich der Glanzpunkt im Jahreszyklus des Vereins Stadtkapelle als eine Reise zu den schönsten Stränden, zu Bergmassiven und Landschaften dieser Welt. Und die Art der Präsentation entpuppte sich letztlich als eine Art Kunstsymbiose, die zwei Sinne ansprach. Denn zum musikalischen Hörgenuss kam beim Jahreskonzert die Visualisierung der Musik in Form eingeblendeter Bilderpräsentationen gleich hinzu.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Michael Hegele führte zunächst die Jugend der Stadtkapelle unter der Leitung von Markus Best in drei verschiedenen Formationen vor, was sie so alles kann.

Mit gleichzeitiger Darstellung der gerade gespielten Werke auf einem großen Bildschirm eröffneten die schallenden Fanfaren ("For Four or More") der Juka I das Jahreskonzert und ruckzuck wechselte das Stück in einen rockigen Teil über, um dann dem "Tempo di Marcia" in Shermanns "Chitty Bang" nachzuspüren.