Hechingen E-Transporter-Invasion in Hechingen

Hechingen. Die Fahrzeuge stehen hier seit einigen Wochen auf dem Hof, aber am Donnerstag war mit einer "Roadshow" der offizielle Auftakt. Die Lieferfirma hatte gleich mehrere Testfahrzeuge vorbeigebracht, die probegefahren werden durften. Wer sich am Donnerstag also über die plötzliche Häufung von E-Lieferwagen in Hechingen gewundert hat, hier ist die Erklärung.

Firmenchef Uwe Heusel war ziemlich im Stress, die Probefahrten zu organisieren. Und stolz war er auch, dass seine Firma die Vertretung für die Region Reutlingen, Tübingen und Zollernalb hat.

Denn der Andrang von Unternehmern war recht groß. Und auch Heiko Ewert, Chef des Hechinger Bauhofs, schaute vorbei. Ein E-Fahrzeug hat er bereits in der Flotte. Allerdings eines von einem anderen Anbieter und relativ klein. Es wird vor allem für die Stadtreinigung eingesetzt. "Wir sind mit der Technik sehr zufrieden", so seine Einschätzung. E-Fahrzeuge könnten sicher auch für weitere Zwecke zum Einsatz kommen.