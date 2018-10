Hechingen Die Villa Eugenia kommt ins Kino

Hechingen. Die Villa als Traumhaus – das sehen nicht nur einige Hechinger so. Das Gebäude erregt selbst in Berlin Aufmerksamkeit. "Wir haben in ganz Deutschland gesucht", sagt Lilly Engel. Sie und Philipp Fleischmann sind Regisseure, Produzenten und Drehbuchautoren des Films "Als ich mal groß war", der im nächsten Jahr auf der Kinoleinwand zu sehen sein wird.

Es ist eine Mischung aus Dokumentar- und Spielfilm. Drei Kinder werden gefragt, wie sie sich ihr Leben in 20 Jahren vorstellen, und diese Vorstellung wird verfilmt. Ein Mädchen schildert in ihrer Vorstellung ihr Traumhaus. Genau das ist nun die Villa Eu genia. Die habe man "durch Zufall im Internet gefunden", so Lilly Engel.

Zwei Tage – am Donnerstag und Freitag – war das Filmteam in der Villa und rundherum zu Gange. "Straße zu", hieß es stets vor Drehbeginn. Denn während der Aufnahme sollte es keinen Verkehrslärm von der Zollernstraße geben. Auch einige Hechinger, die sich das bunte Treiben im Fürstengarten ansahen, wurden um Ruhe gebeten.