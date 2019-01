Hechingen Die lukrativen Geschäfte des "Herrn Fischer"

In einigen Fällen wurden Beträge bis zu 4000 Euro auf Ratsplätzen im Großraum München in bar übergeben. In einem anderen Fall fanden regelmäßige Zahlungen von 100 Euro statt. Kleinvieh, dachte er sich wohl, macht auch Mist. Insgesamt geht es in der Anklageschrift um 350 rechtlich selbstständige Handlungen und einen Gesamtschaden von 800 000 Euro. Der Vorwurf, der im Raum steht: Der Angeklagte habe sich eine Einnahmequelle verschafft, indem er das Vermögen von anderen geschädigt und diese in wirtschaftliche Bedrängnis gebracht habe.

Eine Verständigung habe es in der Sache nicht gegeben, bemerkte der Vorsitzende Richter Hannes Breucker. Auf Anregung der Verteidigung soll diese am nächsten Verhandlungstag – am Montag, 4. Februar, 9 Uhr – stattfinden. Gericht und Staatsanwaltschaft sind einverstanden. Allerdings möchte der Staatsanwalt auf jeden Fall die vier geschädigten Parteien und den Sachverständigen anhören. Letzterer könnte Informationen zur Spielsucht des Angeklagten liefern, und die Geschädigten sollen Angaben zu ihrer wirtschaftlichen Lage machen.

Ob die Lebensgefährtin des Angeklagten befragt werden soll, ist offen. Ihre Aussage könnte für den Sachverständigen hilfreich sein, gerade in Sachen Spielsucht, argumentierte der Vorsitzende Richter. Als Verlobte des Angeklagten könne sie allerdings von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen.

Bis zum nächsten Verhandlungstag haben Verteidigung, Staatsanwalt und Gericht noch "Hausaufgaben": Es gilt, ein dickes Paket von Überweisungs- und Bankunterlagen durchzuackern – im Selbstleseverfahren. Das alles vorzulesen würde, so Richter Breucker, "Stunden dauern".