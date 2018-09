Hechingen Die Burg immer wieder neu entdecken

Hechingen. Patrick Glückler weiß alles über die Burg Hohenzollern. Zumindest fast alles. "Es ist toll, dass es immer wieder etwas gibt, das einen überrascht", sagt er. Und da gab es in den fünf Jahren, in denen er am Buch "Burg Hohenzollern – Großer Burgführer" gearbeitet hat, doch so einiges zu erfahren.

Zum Beispiel gab es wohl mal ein Richtschwert auf der Burg. "Es ist leider verschollen", so Glückler. Doch die Inschrift ist überliefert. "Wan ich das schwert thun aufheben, so wünsch ich dem sünder das ewige leben" und "Hüt dich thun kein böses nicht wan du willst fliehen das gericht" stand darauf geschrieben. Doch das Thema Waffen und Rüstungen ist nur eins von vielen. Es geht unter anderem auch um Sagen, Wappen, verborgene Wege, um geheime Orte auf der Burg, den Einbruch in die Schatzkammer und um die Geschichte des Bauwerks.

Rätsel- und Rallyeheft für Schüler und Jugendliche