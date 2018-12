Hechingen "Dick und durstig" gewinnt

Weiter waren in der Gruppe A die Mannschaften "Open air unten sie", "Dick und durstig", "Feder Bianca 3.0", "AH 1" und "Lebenshilfe 1" dabei. Die Gruppe B war mit "AH 2", "No Name Reloaded", "TSV vom Wollsack", "Hochadel" und "Dick und doof" besetzt. In der Gruppe C traten die Mannschaften "Jongervater", "Lebenshilfe 2", "Ajax Dauerstramm", "Die ???", "Die I(i)ren" und "The old boys" zum Turnier an. Die Mannschaften "Jung Leuchten", "Napoli Team", "Lebenshilfe 3", "M&M", "A-Team" und "Nicki Lauda" bildeten die Gruppe D.

Die vier erstplatzierten Mannschaften jeder Gruppe kamen weiter in die nächste Runde. Nach stundenlangen Kämpfen der Mannschaften um den Turniersieg stand der Turniersieger fest. Die Mannschaft "Dick und durstig" wurde Turniersieger und gewann zwei Gutscheine der Firma Sport-Insider Hechingen.

Der letztjährige Turniersieger "No Name Reloaded" kam auf den zweiten Platz und gewann zwei Gutscheine der Firma Würfel in Hechingen. Platz drei errang die Mannschaft "The old boys" und erhielt zwei Fußbälle der Firma Uhl-Sport, Balingen-Engstlatt.