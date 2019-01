Hechingen "Das ist die Entscheidung der Frau"

Auch Opfer von Vergewaltigung wenden sich an Susanne Scham

"Je mehr Schwangerschaften es gibt, desto mehr Abbrüche stehen auch im Raum", ist der Eindruck der 62-Jährigen. Und da der Babyboom seit ein paar Jahren anhält, steigen auch die Zahlen der Frauen, die bei Scham nach Hilfe suchen. Einige davon entscheiden sich jedoch auch nach der Beratung für einen Schwangerschaftsabbruch. Die schwangeren Frauen sind allerdings nicht die Einzigen, die sich bei Scham Hilfe erhoffen. "Manchmal kommen auch Männer", erzählt die gelernte Sozialarbeiterin, "das sind dann aber wirklich nur Einzelfälle."

Viel häufiger sei es laut Scham so, dass die Männer die Sache aus einem Vernunfts-Aspekt heraus betrachten, während Frauen eher gefühlsgeleitet reagieren und sich so schnell in einem Zwiespalt befinden. Ist der Mann dann gegen die Geburt des Kindes, entscheidet sich die Frau oft zum Abbruch. So sollte es laut Scham allerdings nicht sein. "Wir Frauen dürfen in vielen Dingen nicht mitentscheiden, aber die Schwangerschaft – das ist die Entscheidung der Frau", ist die Überzeugung der Beraterin. Dennoch versteht sie, dass viele Frauen zweifeln.

"Keine Frau, die zu mir kommt, macht sich die Entscheidung leicht. Der Schwangerschaftsabbruch ist wie eine Fehlgeburt, das begleitet einen durchs Leben", unterstreicht die 62-Jährige die Tragweite einer solchen Entscheidung. Und auch nach der Entscheidung zum Abbruch, steht Scham den Frauen beratend zur Seite.

Dass es soweit kommt, muss allerdings nicht an mangelnder Verhütung liegen. "Ich hatte schon Frauen da, die sterilisiert waren oder sehr konsequent verhütet haben und dennoch schwanger wurden", sagt Scham. Und auch weitaus dramatischere Ereignisse können hierzu beitragen. "Leider kommt es auch immer wieder dazu, dass die Schwangerschaft aus einer Vergewaltigung entsteht. Es kam sogar schon vor, dass eine Patientin K.O.-Tropfen bekommen hat und von der Vergewaltigung nichts wusste. Und dann ist sie plötzlich schwanger."

"Nehmt eure Freundin in den Arm und weint gemeinsam mit ihr"

Auch wenn Scham durch ihren Beruf oft Einblick in Entscheidungen über Leben und Tod hat, versucht sie sich davon persönlich nicht treffen zu lassen. "Natürlich müssen wir eine professionelle Distanz waren. Es gibt zwar immer wieder Fälle, die einen mehr berühren, aber das darf man nicht so an sich ran lassen."

Schließlich kommen auch Frauen zu ihr, die sich sicher sind das Kind bekommen zu wollen und sich von Scham in Sachen Kindergeld oder Vaterschaftsnachweis beraten lassen. Und auch in Schulen ist die 62-Jährige unterwegs und unterrichtet dort Sexualpädagogik und den respektvollen Umgang in einer Partnerschaft. "Zu den Jungs sag ich immer: Solltet ihr mal in die Situation kommen, dass eure Freundin unerwartet schwanger wird, dann nehmt sie bitte erst einmal in den Arm und weint meinetwegen gemeinsam mit ihr."