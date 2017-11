Hechingen Berufung: Bewährung oder Gefängnis für 20-Jährigen?

Zuletzt war er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Und in der Bewährungszeit sollten keine Straftaten mehr passieren, sonst droht Gefängnis. Aber im Jahr 2015 rastete ein 20-Jähriger wieder aus und bedrohte einen Mann mit einer Pistolenattrappe und sagte zu ihm: "Wenn du dich bewegst, erschieß ich dich". Das absolvierte Anti-Aggressionstraining schien keine Früchte zu tragen. Denn auch ein halbes Jahr später bedrohte er wieder andere Menschen. Dieses Mal über Facebook.

Dort kündigte er an, alle Schwulen in der Stadt zu töten. Im Chat drohte er einem anderen Nutzer, dessen Haus in die Luft zu sprengen und seine Familie umzubringen. Dafür wurde er im Mai diesen Jahres vom Amtsgericht Hechingen zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Bewährung kam da nicht in Frage.

Gegen dieses Urteil ging er in Berufung. Und das bedeutet ein zweites Verfahren, diesmal vor dem Landgericht. Am Mittwoch begann die Verhandlung, und er versuchte mit seinem Verteidiger Carsten Kühn, Richter Hannes Breucker von seinem positiven Lebenswandel zu überzeugen. Die ihm vorgeworfenen Taten räumt er in vollem Umfang ein, aber er hofft auf eine geringe Strafe, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Dazu müssten die Vorverurteilungen unberücksichtigt bleiben, erklärt der Verteidiger.