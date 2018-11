Hechingen/Berlin Ein Weihnachtsbaum für Angela Merkel

Der Baum soll im Foyer des Kanzleramts aufgestellt werden. Vom Kanzleramt selbst gab es genaue Vorgaben für den Baum: Nordmanntanne, Baumhöhe zwischen sieben und acht Meter, Stammdicke 22 bis Zentimeter, erster Astring in etwa 55 Zentimetern Höhe, Zusatzausstattung: Äste zum Abdecken des Weihnachtsbaumständers.

Ein solcher Baum steht aktuell auf einer städtischen Grünfläche in nächster Nähe zum Gelände des Tennisclubs Hechingen in der Niederhechinger Straße. Er wird am 23. November vom städtischen Betriebshof und mit Hilfe eines Radladers gefällt.

Auf die Fahrt nach Berlin geht einen Tag später, transportiert vom Ortsverband Hechingen des Technischen Hilfswerks. Die Tanne wird am 28. November durch Bürgermeister Philipp Hahn an Bundeskanzlerin Angela Merkel übergeben.