Hechingen B 27: Am Steuer eingeschlafen

Der Mann war gegen 23.40 Uhr – von der Anschlussstelle Hechingen-Mitte kommend – in Richtung Balingen auf der B 27 unterwegs, als er etwa zwei Kilometer vor dem "Brielhof" in einen Sekundenschlaf verfiel. Hierbei geriet der Mazda zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab in den angrenzenden Grünstreifen und touchierte dort einen Leitpfosten. Im weiteren Verlauf – vermutlich war der 22-Jährige aufgewacht und steuerte stark nach links – querte der Wagen die in seiner Fahrtrichtung zweispurige Fahrbahn der B27 und prallte in die Mittelschutzplanken. Am Mazda und den Schutzplanken entstand rund 8000 Euro Schaden.