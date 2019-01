Hechingen Auf dem Programm steht das Glück

Der Dank ging an die eifrigen Kuchenbäckerinnen, die musikalischen Begleiter und diverse Helfer bei den Veranstaltungen. Ebenfalls bedankt wurde sich beim Bürgerverein, der das Seniorentreffen mit einer großzügigen Spende unterstützte. Für die im letzten Jahr Verstorbenen gab es eine Gedenkminute.

Es folgte ein Jahresrückblick in Wort und Bild, der die Erinnerungen an die verschiedenen Veranstaltungen zurück in die Erinnerung rief. Ein weiterer Programmpunkt war das Thema "Glück". Die Tische waren mit Glückssymbolen und Glücksbringern dekoriert.

Glückssymbole