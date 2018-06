Hechingen Auch alte Geräte sind noch sehr wertvoll

"Wir wollen die Thematik ins Bewusstsein rücken", sagte Matthias Frankenberg, Erster Landesbeamter und Leiter des Dezernats für Bau, Umwelt und Infrastruktur. Elektrogeräte enthielten nämlich nicht nur Schadstoffe, sondern auch Wertstoffe – eben diese könne man im Recyclingprozess in großen Teilen zurückgewinnen, so Frankenberg: "Da schlummern wahre Schätze." Daher gehörten Elektrogeräte ins Wertstoffzentrum und nicht in den Mülleimer.

Dem stimmte Harald Notter vom baden-württembergischen Umweltministerium zu. Baden-Württemberg sei ein eher rohstoffarmes Bundesland – daher sei die Aktion beileibe nicht nur Umweltpolitik, sondern auch Wirtschaftspolitik: "Viele Unternehmen müssen Rohstoffe nach Baden-Württemberg importieren", sagte Notter und bezeichnete die Sekundär-Rohstoffe in Elektrogeräten als "Rohstoffe der Zukunft".

Sowieso hatte Notter viel Lob vom Stuttgarter Ministerium nach Hechingen mitgebracht: Er sei froh um Vorbildkreise wie den Zollernalbkreis. Das hiesige Vorhaben sei innerhalb der landesweiten Kampagne ein Leuchtturmprojekt, das man gerne bezuschusse, so Notter. Es gebe sogar Überlegungen, den Slogan des Zollernalbkreises "Gib’s ab!" für die landesweite Kampagne zu verwenden. "Der ist so gut und griffig", sagte Notter, der sich zugleich für einen offenen Wettbewerb der Kreise um die beste Lösung zur Steigerung der Elektro-Sammelmengen aussprach.