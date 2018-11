Hechingen Altersabteilungen haben Herbstsitzung

Im Juni geht’s ins Audi-Werk

Die Verbandsversammlung und Kommandanten-Dienstbesprechung des Kreisfeuerwehrverbandes findet am Samstag, 30. März, in der Festhalle in Bitz statt. Für Mittwoch, 26. Juni, ist eine Infofahrt ins Audi-Werk Neckarsulm vorgesehen. Ebingen ist Gastgeber der Herbstsitzung am Mittwoch, 4. September, und die Hauptversammlung aller Altersabteilungen des Zollernalbkreises mit Wahlen der gesamten Vorstandschaft und der Raumschaftsvertreter findet am Samstag, 28. September, in der Festhalle in Frommern statt. Mit einem Vesper ging die Sitzung in Hechingen zu Ende.