Hechingen Albkamele: Fest überschattet vom Aus

Wir haben die Albkamele mit der Videokamera besucht:

Jeder Tag, der ohne eine positive Nachricht verstreicht, belastet Rolf Müller zusätzlich. "Die Sorgen sind bald nicht mehr erträglich, es geht schließlich um die Tiere", bekennt er. Nicht zuletzt als Dank, dass ihm in dieser für ihn schweren Zeit so viele Menschen zur Seite stehen, wurde am Wochenende noch einmal ein Kamelfest gefeiert, das unter diesen Vorzeichen zum Abschiedsfest wurde. Denn es wird das letzte in Hechingen sein.

Wie es dann weitergeht, steht bislang noch in den Sternen. Ein Hoffnungsschimmer sind die Gespräche, die der Hofbetreiber derzeit mit der Stadt Albstadt über ein Grundstück führt. Sicher ist allerdings noch gar nichts. Ganz wichtig ist Rolf Müller, dass Gemeinde und Vermieter, die den Albkamelen ein potenzielles neues Zuhause geben könnten, voll hinter dem Konzept des Hofes stehen. Außerdem sollte die Verkehrsanbindung einigermaßen günstig sein und nicht zuletzt muss auch der Preis stimmen. Denn die familienfreundlichen Eintrittspreise würde Müller auf jeden Fall beibehalten wollen. Angebote wie die tiergestützte Therapie, ein "Herzensanliegen" vom ihm, bietet er sogar kostenfrei an. "Nicht reich werden, sondern glücklich sein", lautet seine Devise, wie er im Gespräch sagt.

Auch der Zauberer kann nichts ausrichten

Wer würde sich in dieser Situation nicht magische Kräfte wünschen, um alles doch noch gut ausgehen zu lassen? Aber selbst Zauberer Basilikum kann da wohl leider nichts ausrichten. Dafür verblüffte er die Besucher sowohl am Samstag als auch am Sonntag mit jeder Menge Tricks.

Ihre Blicke neugierig über die Szenerie schweifen ließen beim Fest die Kamele, Strauße, Ziegen und Schweine, die ausgiebig die Streicheleinheiten der Besucher genossen.

Einen tierischen Look konnten sich die jungen Gäste indes beim Kinderschminken verpassen lassen. Ob der Kleine wohl ein Artgenosse ist? Dromedar Marisol schaute jedenfalls ein bisschen skeptisch drein.

Während es die Kinder genossen, bei den Tieren zu sein, kamen die Erwachsenen in gemütlicher Atmosphäre, zu der die Cover-Rock-Band "Thursday Rock" aus Nufringen die passende musikalische Umrahmung beisteuerte, ins Gespräch. Fürs leibliche Wohl der Besucher war, unter anderem durch einen Crêpe-Wagen, an beiden Tagen bestens gesorgt.

Weitere Informationen: Wer die Albkamele unterstützen möchte, kann dies per PayPal oder per Überweisung tun. Alle Infos dazu kann man der Facebook-Seite der Albkamele entnehmen.