Hechingen Ältere sind glücklich mit der Wohnsituation

Bei den negativen Punkten standen "ganz klar die Einkaufsmöglichkeiten an erster Stelle", so de Vries. Hervorzuheben ist aber auch der Leerstand einiger Häuser und Geschäfte. Die Parkplatzsituation stellt sich zudem in manchen Straßen oder Nebenstraßen im Empfinden der Befragten als negativ dar. Vielfach wurde der Zustand der Straßen und Wege moniert. Weiter könnte das Gastronomieangebot nach Meinung der Befragten besser sein.

Im Gemeinderat wurde allerdings die Aussagekraft der Befragung angezweifelt (es wird gesondert berichtet). Kricheldorff dazu: "Es sollte ein erster Aufschlag sein." Es müsse noch weitergehen.

Der Fragebogen zum "Leben und Wohnen in der Oberstadt" wurde Anfang Februar 2018 an alle 1 713 Haushalte in der Hechinger Oberstadt versandt. Bis zum Ende des Rücklaufzeitraums wurden so 302 Fragebögen zurückgegeben, die in die Auswertung mit einbezogen werden konnten. Die Rücklaufquote der Haushaltsbefragung beträgt somit rund 18 Prozent, was zu Ergebnissen führt, die valide Aussagen in Bezug auf das Leben und Wohnen im Stadtteil zulassen.

An der Haushaltsbefragung haben insgesamt 169 Frauen (57 Prozent) und 130 Männer (43 Prozent) teilgenommen (drei fehlende Angaben). Das Durchschnittsalter der Befragten betrug 62 Jahre bei einer Altersrange zwischen 18 und 95 Jahren. Etwa 51 Prozent der Befragten sind insofern 65 Jahre oder älter.