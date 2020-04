Hechingen 29-Jähriger greift Polizisten mit Besen an

Unmittelbar nachdem die Beamten das Gebäude betreten hatten, griff der 29-Jährige mit einem Besenstiel an. Er ging dabei so heftig vor, dass der Besen zerbrach. Der Mann befand sich laut Polizeimeldung in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde von der Polizei überwältigt und dann in eine Fachklinik eingeliefert.

Beide Polizisten mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Einer der Beamten wurde so stark verletzt, dass er nach dem Vorfall nicht mehr dienstfähig war.