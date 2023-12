Der Inbegriff des britischen Heavy Metal kommt nach Balingen: Am Dienstag, 26. März spielen „Saxon“ im Rahmen ihrer „Seize the World“-Tour in der Volksbankmesse in Balingen. Beginn ist um 20 Uhr.

Zum alten Eisen gehören die harten Herren ganz sicher nicht: sie stehen auf der Bühne mit einer unbändigen und frischen Spielfreude und lassen die Herzen ihrer Fans höherschlagen.

Seit 1979 spielen „Saxon“ Live-Konzerte und haben dadurch und natürlich durch ihre totale Hingabe an ihre Fans ihren Status gefestigt und legen immer noch eine Schippe drauf. Mit 24 Studioalben haben sie ihre Karriere dynamisch gehalten und gelten zu Recht als Pioniere des New Wave Of Heavy British Metal, die noch immer Vorbilder für andere Bands sind. Mit jeder Tour werden sie stärker und können aus den 24 Studioalben ihrer Karriere einiges bieten: Klassiker wie „Princess of The Night”, „Heavy Metal Thunder”, „Strong Arm of The Law”, dem unzerstörbaren „Wheels of Steels” und dem gewaltigen “747 (Strangers In The Night)”.

Aktuelles Album „Carpe Diem“

Genauso gefeiert werden „Thunderboldt“ und „Denim & Leather“ und natürlich werden Biff Byford, Paul Quinn, Nigel Glockler, Nibbs Carter und Doug Scarrat auch Granaten aus ihrem aktuellen Chartstürmer-Album „Carpe Diem“ zünden. Selten hat man Saxon so hammerhart und vor Kraft strotzend, erlebt. Songs wie das Titelstück, “Carpe Diem (Seize The Day)“, das epische „The Pilgrimage“ oder das dynamische „Dambusters“ zünden augenblicklich – genauso wie die alten Classics.

Biff und seine Mitstreiter mischen immer noch jedes Festival auf und bringen die Halle zum Kochen, wenn sie die Bühnen stürmen! Wenn Byford während der kraftvollen Konzerte abwechselnd Metal-Kutten, die ihm von Fans auf die Bühne geworfen werden, überstreift, hat das Glanz und Gloria. Nicht umsonst sind Saxon-Aufnäher Plicht und von keiner Fan Leder- oder Jeansjacke wegzudenken.

„Victory“ als Special Guest

Als „Special Guest“ bringen sie die Band „Victory“ mit, die erst im November ihr neues Album „Gods of Tomorrow“veröffentlicht hat. Die 1984 gegründete Band zählt bis heute gemeinsam mit den „Scorpions“, „Accept“ und „Helloween“ zu den erfolgreichsten deutschen Rockbands-

Tickets gibt es ab sofort auf www.paco.agency und www.eventim.de

Tickethotline: 07121/1688 377, Montag bis Freitag von 8.30 bis 17 Uhr.