Bevor HBW-Coach Jens Bürkle seine Jungs allerdings zum ersten Mannschaftstraining bitten durfte, standen noch ein paar andere Pflichttermine auf dem Fahrplan.

Leistungsdiagnostik auf dem Programm

Am Donnerstag und Freitag standen die Gallier mit den Neuzugängen Csaba Leimeter aus Ungarn, Nikola Grahovac aus Kroatien, dem Südtiroler Leo Prantner, dem ägyptischen Nationaltorhüter Mohamed El-Tayar, der witterungsbedingt eine etwas abenteuerliche Anreise hatte, aber auch mit dem wiedergenesenen Uros Todorovic in Tübingen bei der sportärztlichen Untersuchung beziehungsweise Leistungsdiagnostik auf dem Prüfstand.

Fotoshooting in der Längenfeldhalle

Parallel dazu hatte Fotograf Nino Strauch die HBW-Jungs in einem aufwändigen Fotoshooting in Szene gesetzt und auch das Mannschaftsfoto angefertigt. Am kommenden Wochenende werden Felix Danner und Co. in der altehrwürdigen Längenfeldhalle in Balingen dann die ersten Schweißtropfen vergießen. Der Wechsel ins "allererste Wohnzimmer des HBW" ist auf Grund von Renovierungsarbeiten in der SparkassenArena notwendig geworden.

Schwergewicht zum Auftakt

Den HBW erwartet zum Start ein Heimspiel, das es in sich hat: Es geht im allerersten Spiel der Bundesligasaison gegen den deutschen Meister THW Kiel! Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Handball-Bundesliga (HBL) am Freitag veröffentlichte. Am 27. August wird die "Hölle Süd" also gleich mal beben. Und wer keine Karten für das Event bekommt, dollte sich ein Abo bei einem neuen Pay-TV-Sender besorgen, denn die Partien der Handball-Bundesliga werden von dieser Saison an beim Streamingdienst Dyn übertragen. Als neue Spieltage kommen der Montag und der Freitag hinzu. Ein Spiel pro Spieltag ist bei „Bild“ frei empfänglich zu sehen. .

Test gegen TVB Stuttgart

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag steht jeweils eine schweißtreibende Trainingseinheit auf dem Vorbereitungsprogramm, bevor es dann am Montag mit der kompletten, neuformierten HBW-Mannschaft nach Südtirol ins Trainingslager gehen wird. Zum Abschluss der ersten Trainingswoche steht bereits das erste Testspiel auf dem Programm der Gallier. Am Sonntag, 23. Juli, um 15.30 Uhr trifft die Mannschaft von Chef-Coach Jens Bürkle in der Bittenfelder Gemeindehalle auf den künftigen Ligakonkurrenten TVB Stuttgart.