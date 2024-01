„Echo“ bei Disney plus: Marvel entdeckt die andere Seite Amerikas

Maya Lopez war bisher die Anführerin der Trainingsanzug-Mafia. Sie taugte in der Marvel-Serie „Hawkeye“ nur zur Nebenfigur, die mithilfe Clint Bartons herausfindet, dass der Gangsterboss, für den sie die Schmutzarbeit gemacht hat, für den Tod ihres Vaters verantwortlich war. Sie wird sich rächen, aus dem Moloch New York City abhauen und sich auf ihrem Motorrad auf einen Selbsterfahrungstrip nach Oklahoma begeben.

Dass Maya Lopez (Alaqua Cox) in der Serie „Echo“, die an diesem Mittwoch bei Disney plus startet, von der Neben- zur Hauptfigur befördert wird, passt zum Zeitgeist. Denn Maya gehört zum Stamm der Choctaw, einem der indigenen Völker Nordamerikas. Und die US-Film- und -Fernsehbranche erkundet derzeit gerne das kulturelle Erbe des Landes, das europäische Siedler einst selbstverständlich und rücksichtslos für sich in Anspruch nahmen.

„Killers of the Flower Moon“

Lily Gladstone in „Killers of the Flower Moon“ Foto: imago/Paramount Pictures

Das hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag auch Sandra Hüller zu spüren bekommen. Sie war als beste Hauptdarstellerin in „Anatomie eines Falls“ für einen Golden Globe nominiert. Doch obwohl Hüller als Favoritin galt und das französische Justizdrama an dem Abend mit zwei Preisen ausgezeichnet wurde, ging Hüller selbst leer aus.

Stattdessen ging der Preis an Lily Gladstone, die in Martin Scorseses Drama „Killers of the Flower Moon“ die Rolle von Mollie Kyle spielt, einer Angehörigen des Osage-Volkes. Der Film beruht auf einem Sachbuch von David Grann, in dem es um eine Reihe von Morden an Mitgliedern des Osage-Stamms in einem Reservat in Oklahoma geht.

„Reservation Dogs“

Szene aus „Reservation Dogs“ Foto: Hulu/Shane Brown

Die Auseinandersetzung mit der Geschichte und der aktuellen Lebenssituation der Nachfahren der indigenen Völker Nordamerikas wird zu einem immer wichtigeren Thema in Hollywood. Zu einer der besten Serien der vergangenen Jahre zählt zum Beispiel die Serie „Reservation Dogs“ (nicht zu verwechseln mit Quentin Tarantinos Film „Reservoir Dogs“). Sie erzählt von vier Jugendlichen, die als Angehörige der Cree in einer Kleinstadt in einem Reservat in Oklahoma leben, von einem Leben in Kalifornien träumen, aber Schwierigkeiten haben, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen.

„True Detective: Night Country“

Auch „Night Country“, die vierte Staffel der Mystery-Krimi-Reihe „True Detective“, die am 15. Januar bei Sky startet, setzt sich mit dem Schicksal amerikanischer Ureinwohner auseinander. Zwei Polizistinnen stoßen bei Ermittlungen in Alaska auf einen alten, nie aufgeklärten Fall – die brutale Ermordung einer indigenen Frau. An der Seite von Jodie Foster spielt Kali Reis, die selbst den Cherokee entstammt, eine Polizistin.

Kali Reis in „True Detective: Night Country“ Foto: Warner/HBO/Sky

Superkraft der indigenen Völker

Die Serie „Echo“, in der Maya Lopez nicht nur ihr Leben umkrempelt und sich mit ihrer Abstammung auseinandersetzt, sondern die den indigenen Völkern auch eine mythische (Super-)Kraft andichtet, ist somit kein Einzelfall. Dass die US-Unterhaltungsindustrie bisher totgeschwiegenen oder marginalisierten Bevölkerungsgruppen mehr Platz einräumt, dürfte aber nicht nur mit neu erwachtem sozialem Verantwortungsbewusstsein, sondern auch mit wirtschaftlichen Interessen zu tun haben. Schließlich erreicht man dadurch Zielgruppen, die sich in Filmen und Serien zuvor nicht repräsentiert gefühlt haben.

„Beef“

Ali Wong und Steven Yeun in „Beef“ Foto: Netflix

Auch das hat sich bei den Golden Globes gezeigt. Bei der Veranstaltung, der früher mehr noch als den Oscars fehlende Diversität vorgeworfen wurde, waren auch viele Produktionen von und mit Asian Americans nominiert. Die Miniserie „Beef“ wurde etwa als beste Serie ausgezeichnet, Ali Wong und Steven Yeun erhielten die Preise als beste Hauptdarstellerin und bester Hauptdarsteller und setzten sich gegen Stars wie Brie Larson, Woody Harrelson, Elizabeth Olsen oder Jon Ham durch.

Native Americans: Filme und Serien

Killers of the Flower Moon

Der Film, der Western und Krimi vermengt, ist bei diversen Streamern als Kaufvideo verfügbar.

Reservation Dogs

Die Serie um vier Jugendliche mit indigener Abstammung ist bei Disney plus abrufbar.

True Detective: Night Country

Die vierte Staffel der Thrillerreihe, die auch von der Diskriminierung der indigenen Völker Alaskas erzählt, startet am 15. Januar bei Sky/Wow Streaming.

Echo

Der Ableger zur Marvel-Superheldenserie „Hawkeye“ (und „Daredevil“) startet am 10. Januar bei Disney plus.