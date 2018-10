Hausen am Tann Weiskopf bleibt der einzige Bewerber

Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am Freitagabend, 18 Uhr, hat niemand anderes seine Bewerbungsunterlagen abgegeben – entgegen anderslautender Spekulationen im Vorfeld. Der Hausener Gemeindewahlausschuss hat nach Durchsicht von Eidesstattlicher Versicherung und Wählbarkeitsbestätigung einstimmig beschlossen, Weiskopf als Kandidaten zuzulassen. Der 46-Jährige ist Polizist im gehobenen Dienst und hat kommunalpolitische Erfahrung in zwei Amtsperioden als Gemeinderat in Schömberg und Ortschaftsrat in seinem Wohnort Schörzingen gesammelt. Er will Nachfolger von Heiko Lebherz werden, der aus familiären Gründen nicht für eine zweite Amtszeit kandidiert.