Hausen am Tann Stefan Weiskopf ist neuer Bürgermeister

Hausen - Stefan Weiskopf (46) ist am Sonntag zum neuen ehrenamtlichen Bürgermeister in Hausen am Tann gewählt worden. Er erhielt 192 der 193 gültigen Stimmen (99,5 Prozent). Drei Stimmen waren ungültig. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,4 Prozent.