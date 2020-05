Hausen am Tann Bundeswehr-Lkw kippt auf Straße

Hausen a. T. - Stundenlang gesperrt ist am späten Dienstagnachmittag die Straße zwischen Hausen am Tann und Ratshausen gewesen. Grund: Ein schwerer Lastkraftwagen der Bundeswehr war auf die Fahrbahn gekippt. Nach ersten Angaben der Polizei war der Lkw in Richtung Hausen unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Fahrer mit den rechten Reifen in den Grünstreifen, fuhr einige Zeit weiter und prallte dann gegen die Böschung.