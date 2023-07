Schwerwiegender Verdacht beim Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald: Am Dienstag hat die Polizei in und um Freiburg Hausdurchsuchungen an fünf Standorten, darunter der Zentrale in Freiburg, durchgeführt.

Polizeisprecher Stefan Krauss bestätigte, dass bei den Durchsuchungen Beweismittel gesichert worden seien. Laut Staatsanwalt Ralf Langenbach werde in der Sache bereits seit 2021 ermittelt. Derzeit gehe man von drei Beschuldigten aus, die im Verdacht stehen, im Bereich von Pflegeleistungen Abrechnungsbetrug begangen zu haben. Es sei zu früh, um über eine Summe zu reden, so Langenbach weiter. Auch zu den möglichen Geschädigten könne man derzeit nichts sagen.

Keine Stellungnahme

Der Caritasverband im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald betreibt unter anderem Pflegeeinrichtungen in Kirchzarten, Ehrenkirchen, Neuenburg und anderen Gemeinden im Freiburger Umland. Im vergangenen Jahr machte der Verband Schlagzeilen, als er sein 9,5 Millionen Euro teures neues Pflegeheim in Glottertal nach wenigen Monaten wegen Personalmangels wieder schließen musste.

Außerdem betreibt der Verband mehrere Menübringdienste im Kreisgebiet und ist im Bereich der Beratung für Familien und Migranten tätig. Der Verband war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu den Ermittlungen erreichbar.