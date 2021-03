Im Haus der Betreuung und Pflege Am Stockenberg fand laut Mitteilung des Pflegeheims der zweite Impftermin der Covid19-Impfung statt. "Die Heimaufsicht, das mobile Impfteam aus Offenburg und die Mitarbeiter waren so gut eingespielt, dass alle Impfungen bereits um 13 Uhr abgeschlossen waren", heißt es in der Mitteilung weiter.