2 Die Neugewählten und Geehrten mit dem bronzenen Verbandsorden der Schwarzwälder Narrenvereinigung (von links) Anne Rosel Schwarz (Präsidentin der Schwarzwälder Narrenvereinigung), Mona Klemke, Carina Reichmann, Andreas Fehrenbacher, Vanessa Poussin, Udo Müller, Selina Storz sowie Tabea Barho. Foto: Strohmeier

Udo Müller, Tabea Barho und Selina Storz bekamen bei der Hauptversammlung der Narrenzunft Hochemmingen den bronzenen Verbandsorden der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SVN) überreicht.















Bad Dürrheim-Hochemmingen - Für die Fastnacht 2022 sind Änderungen geplant, und es gibt zwei neue Gesichter im Vorstandsgremium.

Katja Hepting, aus dem Trio der Vorsitzenden, erinnerte die rund 60 anwesenden Mitglieder an die Jubiläumsfeier zum 44. Geburtstag der Figur Eckbühlblätz im Jahr 2020. "Das Jubiläum war auf der ganzen Linie ein voller Erfolg", freute sie sich. Höhepunkt war der Nachtumzug, es waren 15 Zünfte zum Jubiläumsumzug angereist.

Normale Planung für Fastnachtsaison 2021/22

Nach den schönen Fastnachtstagen 2020 folgte pandemiebedingt die Absage aller Veranstaltungen 2021. Man rief jedoch dazu auf, Bilder und Filme zu machen, Leitmotiv war "Piraten erobern Emmingen" oder auch Flower-Power im Eckbühldorf". Einsendungen kamen, die dann auch auf der Leinwand gezeigt wurde. In besonderer Erinnerung wird wohl ein "Narrenbaumstellen" in einem der Wohnzimmer sein. Hauptakteure waren mehrere Barbiepuppen, der ausgediente Christbaum, der zum Narrenbaum umfunktioniert wurde und ein Spielzeuggabelstapler.

Für die Fastnachtsaison 2021/22 plant man im Moment ganz normal. Das Häsabstauben wird wieder am 11. November stattfinden, am 15. Januar hat man sich in Fürstenberg angekündigt, vom 28. bis 30. Januar findet das Treffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung in Dauchingen statt und am Fastnachtsmontag wird man nach Bad Dürrheim zum Umzug gehen.

Die Theatergruppe hat ihre Auftritte auch schon terminiert, den ersten wie immer am 26. Dezember, den zweiten am 8. Januar. Das Stück heißt dieses Mal "Ein Mädchen muss her".

Änderungen hat man für den Fastnachtssonntag geplant. Die Arbeitsbelastung der Aktiven hat in den vergangenen Jahren zugenommen, die Bereitschaft, Arbeitsdienste zu übernehmen sank jedoch. So will man am Fastnachtssonntag, bei der eigenen Ortsfastnacht, die Bergweghalle nicht mehr bewirten, es soll eine Straßenfastnacht im Ortskern geben, weitere Ideen sind gefragt.

Veränderungen im Vorstand

Veränderungen gab es auch im Vorstand. Das Trio der Vorsitzenden, bestehend aus Christina Albicker, Katja Hepting und Udo Müller, wurde bestätigt, auch Schriftführerin Simone Haug. Neue Kassiererin wurde Vanessa Poussin, neue Blätzlemeisterin Carina Reichmann.

Im Narrenrat sitzen Tabea Barho, Marcel und Marco Erath, Patrick Klingner, Manuela Romer, Maik Waldraff und Markus Webs, neue Gesichter sind Andreas Fehrenbacher, Mona Klemke und Mika Webs.

Anne-Rosel Schwarz, Präsidentin der Schwarzwälder Narrenvereinigung, hatte dann noch die besondere Aufgabe den bronzenen Verbandsorden zu überreichen. Diesen bekam Tabea Barho, Selina Storz und Udo Müller, alle haben besondere Verdienste um die Ortsfastnacht errungen. Sie freute sich, dass nach und nach etwas Normalität zurückkommt und hofft, dass die Fastnachtssaison stattfinden kann.