Am Hauptbahnhof in Tübingen soll eine 17-Jährige einem Bundespolizisten mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Beamte am Dienstagmorgen dabei, den 18-jährigen Begleiter der mutmaßlichen Täterin am Boden zu fixieren.

Der junge Mann soll sich widersetzt und ebenfalls Beamte angegriffen haben. Mit Pfefferspray und weiteren Einsatzkräften konnten die Jugendliche und der junge Mann zu Boden gebracht werden.

Strafverfahren gegen Jugendliche eingeleitet

Gegen die beiden wird ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Polizeiangaben zufolge waren die Jugendliche und der junge Mann zuvor davongerannt, als sie zwei Streifenbeamte am Bahnhof gesehen hatten.

Die Polizisten hatten die Flüchtenden verfolgt und den 18-Jährigen gestellt, woraufhin seine Begleiterin zurückkehrte.