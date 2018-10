Haslach i. K. Schwalben "fliegen" in Haslach ein

Die Besichtigung ist gebührenfrei, Klaus Kaufmann, der Vorsitzende des Historischen Vereins von Haslach beantwortet gern Fragen.

Haslachs Innenstadt wird am Sonntag, 7. Oktober, deutlich belebt. Ab 11 Uhr wird mit bereits bekannten und beliebten Aktionen wie dem Flohmarkt und zwei Musikbühnen einiges geboten. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Zahnarztpraxis Sander wird Ronny Marzin, der die bekannte Kochschule in Oberkirch betreibt, eine Kochshow in der Mittleren Hauptstraße geben und kleine Schmankerl anbieten. Der Erlös geht zusammen mit einer Jubiläumsspende an einen guten Zweck. Die Geschäfte sind ab 12 Uhr geöffnet, in der Stadthalle findet ab 11 Uhr die Messe "Impuls – für ein gesundes Sein" statt.