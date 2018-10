Haslach i. K. Ehrenamtspreis: Finalisten stehen fest

"Es ist erfreulich, dass manche bereits zum zweiten Mal für den Ehrenamtspreis vorgeschlagen wurden", befand Jury-Sprecher Schmidt. Das zugrunde gelegte Punktesystem habe sich bewährt. "Die Reihenfolge der Ausgewählten ist in der Jury einstimmig gefallen, jetzt hat der Bürger das Wort", leitete Schmidt zur Vorstellung der Finalisten anhand kurzer Filme über. Georg Allgaier ist Ideengeber und Mentor des Besucherbergwerks "Segen Gottes" in Schnellingen und mit 88 Jahren immer noch Feuer und Flamme für sein Lebenswerk. Bereits in den 90er-Jahren entstand die Idee, den Stollen auszubauen und für Besucher zugänglich zu machen. 2004 wurde das Bergwerk offiziell eröffnet. Etwa 700 Meter an Stollen, Schächten und Gängen waren frei gelegt worden. Insgesamt wurden damals etwa 25 000 Arbeitsstunden erbracht, von denen Allgaier 12 000 ehrenamtlich leistete. Nach der Eröffnung führte er ungezählte Besucher durch den Berg, rührte kräftig die Werbetrommel und kommentierte die Vorstellung seines Projekts: "Wenn ich mal was anfange, bin ich nicht mehr zu bremsen." Mit dem Preisgeld will er die Lebenshilfe unterstützen. Frieder Blum engagiert sich seit 45 Jahren im Gutacher Radsportverein. Er war lange Jahre der sportliche Leiter und stand bis 2016 zusätzlich an der Spitze des Vereins. Als erfolgreicher Trainer blickt er auf 34 Teilnahmen seiner Schützlinge bei Deutschen Meisterschaften zurück. Zwei Deutsche Meisterschaften richtete Blum in Gutach aus, vor drei Jahren organisierte er die erste "German Masters" und feierte als Trainer im selben Jahr den Europameister-Titel der Zweier-Juniorinnen. Seit 2016 ist Blum Bundes-Kadertrainer im Zweier-Kunstradfahren der "Solidarität", die Gemeinde Gutach zeichnete ihn für seine besonderen Verdienste mit der Bürger-Ehrenmedaille aus. Er wird seinen Gewinn an die Nachsorgeklinik in Tannheim, an die Lebenshilfe in Haslach und die Nachwuchsförderung im Verein geben. Jutta Eisenblätter ist seit mehr als 40 Jahren ein fester Bestandteil des Roten Kreuzes. Die gebürtige Steinacherin engagiert sich im Ortsverein Zell und im Kreisverband Wolfach. Sie ist in Erster Hilfe, Erster Hilfe am Kind und im Sanitätsbereich ausgebildet. Darüber hinaus hat Eisenblätter die Grundausbildung in Einsatz-Taktik sowie im Zivil- und Katastrophenschutz. Einsatzleitung, Notfallbetreuung, Koordination von Sucheinsätzen. Zahlreiche Feste werden organisiert, beispielsweise das Hausacher "Herbstfest für Körperbehinderte", Ausflüge der Kontaktgruppe körperbehinderter Menschen oder die Weihnachtsfeier für bedürftige und einsame Menschen. Die Kameradschaft und das Miteinander stehen für Eisenblätter immer an erster Stelle und so wird sie mit ihrem Preisgeld die Kontaktgruppe Körperbehinderter Menschen und die Ausbildung der Jugend im Ortsverein Zell unterstützen.

Ab morgen, Freitag, kann auf der Internetseite der Sparkasse Haslach-Zell oder per Stimmzettel in den Geschäftsstellen votiert werden. Außerdem erscheint ein Extra-Blatt der Sparkasse, das an alle Haushalte verschickt wird und in dem ebenfalls mit einem Stimmzettel auf die Abstimmung hingewiesen wird. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 14. November, im Kulturzentrum "Obere Fabrik" in Zell statt. Das Preisgeld für den ersten Platz ist mit 2000 Euro dotiert, für den Zweiten mit 1500 Euro und für den dritten Platz mit 1000 Euro. Erstmals werden zwei Preise für junge Menschen im Ehrenamt zu je 750 Euro verliehen. Die Preisträger entscheiden selbst, welche gemeinnützige Organisation sie mit dem Geld unterstützen.