Lauterbach-Sulzbach. Die allseits beliebte Lauterbacher Hochtalrunde wurde kürzlich zur "klingenden" Hochtalrunde umgewandelt.

Der Musikverein Harmonie Sulzbach hatte sich hierfür in drei Gruppen aufgeteilt und an exponierten Stellen der 10,5 Kilometer langen Paradiestour die vielen Wanderer musikalisch unterhalten.

Unterhaltung an drei Stationen

Der zur Tradition gewordene "Sulzbacher Briegel" konnte in Kombination mit einem erfrischenden Bier unter Polka- und Marschklängen genossen werden. Fünf Stunden lang wurden die Besucher aus nah und fern am Kapfhäusle, beim Bruckhof und oberhalb der Kirche mit Klängen verwöhnt und auch bewirtet.

Zum Feierabend des Events wurde seitens der Musikanten spontan eine vierte Station eröffnet. Durch ein Duo klang die Hochtalrunde bis spät in den Abend hinein.

Neuauflage von "Trink deinen Song"

Von nun an liegt der Fokus der "Harmonie" auf den Vorbereitungen zum "Boschelfest" am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juli. Am Samstagabend gibt es eine Neuauflage des 2019 entwickelten Formats "Trink deinen Song". Hierbei bestimmt das Publikum aus einer Liste von 60 Titeln, welches (Gesangs-)Stück die "Harmonie" als nächstes darbietet und hat es auch in der Hand, wie viele Stimmen jeder Einzelne besitzt.

Wer es nicht erwarten kann, das neue Programm des Sulzbacher Musikvereins zu hören, ist zum Lauterbacher Dorffest eingeladen, bei dem die "Harmonie" am Sonntag, 17. Juni, um 17 Uhr auf dem Schulhof spielt.

