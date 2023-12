7 Eric Wilhelm Kleinmann hobelt in seiner Werkstatt an einer Säule für eine seiner historischen Harfen. Foto: Elena Baur

Historische Harfen bauen – ein Handwerk, das heute die wenigsten Menschen noch beherrschen. Doch Eric Wilhelm Kleinmann lockt Musiker auf der ganzen Welt nach Rangendingen, um eine von ihm gefertigte Harfe in den Händen zu halten.









Link kopiert



Der Geruch nach Holz, gemütliche Wärme und die leisen Klänge einer Harfe hängen in der Luft – das kann nur bedeuten: Eric Wilhelm Kleinmann ist in seiner Werkstatt „Eric Harps“ am Kreieren.