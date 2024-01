Hardthof in Bad Liebenzell

1 Uwe Gorjup und Hedwig Hamm betreiben den Hardthof. Zum Bioland-Betrieb gehören ein Hofladen und ein eigenes Schlachthaus. Foto: Verena Parage

Auf dem Hardthof in Beinberg leben Uwe Gorjup und seine Frau Hedwig Hamm ihre Berufung aus.









Nicht immer geht es auf dem Hardthof bei Beinberg so ruhig zu wie an diesem Vormittag: Denn der Stall ist voll mit Kälbern, und Uwe Gorjup und seine Frau Hedwig Hamm sind auch nach 30 Jahren Landwirtschaft noch immer voller Ideen. „Man muss schon beweglich sein“, meint der 55-Jährige. „Entweder ich verändere was, oder ich muss aufhören. Und aufhören ist bisher keine Option.“