Hardt Von Woelki bis Michael Jackson

Hardt. Wegen des Umbaus der Arthur-Bantle-Halle fand das Konzert in der St.-Georgskirche statt. In diesem Raum konnten sich die feinen Saitenklänge besonders gut entfalten, denn auch der zarteste Ton war bis in die hintersten Bankreihen hörbar.

Das reichhaltige Programm enthielt im klassischen ersten Teil Werke großer Komponisten aus Barock, Klassik und Gegenwart. Den zweiten Teil gestaltete der Dirigent Christian Nitschke mit seiner Gitarre solistisch. Im dritten Teil spielte das Orchester Titel aus Folklore und Popmusik.

Schon bei der zur Einstimmung gespielten "Romantischen Ouvertüre" demonstrierte das Orchester seine Qualität. Nach dem beschwingten Auftakt zeigten die Spieler unter ihrem kompetenten Leiter mit Crescendi und Echospiel ihr effektvolles dynamisches Können. Die Intention des Dirigenten ging unmittelbar auf die Interpreten über und ließ die Figuren aufblühen.