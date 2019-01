Hardt/Schramberg 56-Jährige ersticht Tochter und verletzt Sohn

Laut den bisherigen Ermittlungen stach die 56-jährige Frau in einem psychischen Ausnahmezustand mit einer Stichwaffe gegen 16 Uhr auf ihre Tochter in einer Wohnung in Hardt ein. Die 22-Jährige erlitt durch den Angriff tödliche Verletzungen.

Im Anschluss fuhr die 56-Jährige mit ihrem Auto nach Tennenbronn und verletzte dort ihren Sohn in dessen Wohnung mit einem Küchenmesser. Der 25-Jährige erlitt durch den Angriff eine schwere Stichwunde im Brustbereich. Er wurde in einem Krankenhaus noch in der Nacht operiert. Lebensgefahr besteht nicht.

Nach der Tat stach sich die 56-Jährige mit dem Messer mehrmals selbst in die Brust. Sie verletzte sich dabei oberflächlich und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Polizeibeamte konnten sie vor der Wohnung des Sohnes widerstandslos festnehmen.