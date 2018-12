1955: In diesem Jahr schnitzte Erwin Langenbacher vom Freizeitpark Hardt seine erste Krippe aus Holz. Im Laufe der Jahre sind viele weitere Krippen hinzu gekommen, die in einer Dauerausstellung im Freizeitpark bestaunt werden können. Just zur Adventszeit bereichert nun eine weitere imposante Krippe (linkes Bild) die Ausstellung – mit bis zu 90 Zentimeter großen Figuren. "Das sind die größten, die ich hier habe", freut sich Erwin Langenbacher, der seit Kindesbeinen ein Krippenliebhaber ist. "Das hat mir schon immer gefallen", sagt er. Dargestellt werden ganz klassisch Maria und Josef, das Jesukind, die Heiligen Drei Könige mit ihren Schätzen sowie Hirten und Schafe. Zu sehen gibt es aber eine Vielzahl weiterer Krippen. Insgesamt sind es rund 50 an der Zahl. Die kleinsten Figuren sind übrigens gerade einmal zwei Zentimeter groß. Zu sehen ist die Ausstellung dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Fotos: Dold