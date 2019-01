Hardt Pläne aus den 1980er-Jahren leben wieder auf

Möglich sei in einem Mischgebiet Wohnbebauung und Gewerbe, das das Wohnen nicht wesentlich erschwere, ergänzte Bürgermeister Michael Moosmann. Es gebe kein Bebauungszwang, man sei flexibel in der Nutzung.

Joachim Hilser und Jürgen Bargenda mahnten an, sich Gedanken über die Erschließung und Zufahrt zu dem Gelände zu machen. Eine weitere Parallelstraße neben Sulgener und Pfarrer-Langenbacher-Straße sah Hilser als nicht wirtschaftlich an. Die Zufahrt solle über die Pfarrer-Langenbacher-Straße erfolgen, so Moosmann. Dieses Vorhaben sei in den 1980er-Jahren bereits diskutiert und geplant worden. Diese Pläne werde er in der nächsten Sitzung vorstellen.

Letztlich beschloss der Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplans mit dem Namen "Feurenmoos". In diesen werden die im Privatbesitz befindlichen Flächen sowie ein zusätzlicher Bereich, der der Gemeinde gehört, mit einbezogen sein.