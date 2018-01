Hardt Orkanböen fegen über die Höhen

Mehrere Bäume wurden entwurzelt, unter anderem am Neubauernweg, am Friedhofweg und in der Steinreute. Als der Sturm am stärksten wütete, herrschte beim Nah und Gut-Markt gähnende Leere: "Zwischen 9 und 10 Uhr kam kein Mensch". Stattdessen mussten die Mitarbeiter damit kämpfen, dass die Ladentür nicht mehr zuging und Wasserströme in Richtung Laden liefen, die per Schieber wieder zurückgedrängt werden mussten.

Bei der Getränkehandlung Storz wurde das Leergut durch die Luft gewirbelt und musste wieder eingesammelt werden, erzählte Joe Storz.

Schwer zu kämpfen hatten auch die Briefträger der Post. "Mir weht es die ganze Zeit fast die Briefe und Flyer aus der Hand", klagte Cansu Kilic, als sie auf dem Friedrichsberg aus ihrem Postauto stieg.

Überflutet war zeitweise auch die Straße zwischen Hardt und Mariazell sowie mehrere Seitenstraßen.

Mehr Artikel zum Sturmtief "Burglind" auf unserer Themenseite.