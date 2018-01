Hardt Nach der Rückkehr ab zum Rolletag

Seine Sicht auf das Leben habe sich in Mittelamerika verändert, sagt Alexander Lehmann. In Nicaragua, wo ebenfalls Seminare von Movida stattfinden, hat er Leute gesehen, die auf Müllhalden nach Essen oder Dingen zum Verkaufen suchen. Da lerne man, das Leben mit anderen Augen zu sehen.

Zudem ist es mit der Sicherheit so eine Sache, gibt es doch in Costa Rica blutige Bandenkriege mit Toten. In El Salvador habe man ihm geraten, nicht ohne einheimische Begleiter auszugehen. Passiert sei ihm aber in der ganzen Zeit nichts.

Viel Idealismus Die Aufgabe in Costa Rica ist mit viel Idealismus verbunden, da er als Praktikant eingestellt ist und daher von seinen Ersparnissen lebt. "Costa Rica ist die Schweiz von Amerika, die Preise sind hoch", klagt er. Allerdings: "Reis und Bohnen reichen mir, ich brauche kein Festessen." Geld verdient er wieder, sobald er zuhause ist. Ende Januar läuft sein Vertrag bei Movida aus und dann arbeitet Alexander Lehmann wieder in der Konstruktion bei seinem bisherigen Arbeitgeber in Obereschach.

Wenn er zurück kommt, geht er aber erst einmal auf den Rolletag, so viel steht fest. Sozial engagieren möchte er sich auch weiterhin. Sehnsucht nach Hardt Eine Kollegin in Costa Rica wollte ihn gar zur dauerhaften Mission bewegen, doch das kommt für ihn nicht in Frage. "Ich möchte nicht vom Hardt weg. Hier merke ich erst einmal, wie sehr ich Hardter bin und wie mir die Dorfgemeinschaft fehlt", sagt er. Er freue sich drauf, wieder auf den Sportplatz zu gehen und dort viele bekannte Gesichter zu sehen.

Die Organisation­ hat ihren Sitz in der Schweiz und möchte christliche Jugendliche und junge Menschen für die Mission gewinnen – so wie eben Alexander Lehmann.

Movida ("Bewegung") ist eine Organisation, in der nahezu alle christlichen Konfessionen vertreten sind – mit Ausnahme der Mormonen und Zeugen Jehovas.

Tätig ist Movida vor allem in Mittel- und Lateinamerika. Veranstaltet werden mehrtägige Workshops mit Sportangeboten und Predigten. Man solle seine Talente für Gott und Kirche einsetzen, so Alexander Lehmann.