Hardt Junge Männer bei Unfall schwer verletzt

Ein 24-Jähriger fuhr in Richtung Hardt und prallte gegen einen Baum, der auf der linken Seite stand. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Baum entwurzelt wurde. Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und musste per Hubschrauber in die Klinik geflogen werden. Der 31-jährige Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt.

Die Feuerwehren Hardt, Königsfeld und Weiler waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Straße war eine Stunde gesperrt.