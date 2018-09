Hardt Erster Arbeitstag für Bürgermeister Michael Moosmann

Es war kein Sprung ins komplett kalte Wasser, da Moosmann bereits in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder im Rathaus war, um mit seinem Vorgänger Herbert Halder die Übergabe der Amtsgeschäfte zu regeln. Dieser hatte seinen Schreibtisch und die Regale geräumt. Die Dokumente wurden fein säuberlich archiviert, um bei Bedarf sofort darauf zugreifen zu können.

Bereits in der Woche nach der Wahl war Moosmann das erste Mal zu Gast im Rathaus, um sich zu informieren. In der vergangenen Woche gab es dann einen "Intensivkurs" von Halder für Moosmann, bei dem er über sämtliche Belange des Rathauses im Detail informiert wurde. "So weiß ich nun genau, wo ich die kommenden ein bis zwei Monate ansetzen muss", sagt der neue Bürgermeister.

Gemeinsam mit Halder absolvierte er in der vergangenen Woche angenehme Pflichttermine. So gratulierten der alte und der neue Bürgermeister den Familien Mey und Fehrenbacher zur Diamantenen, beziehungsweise Goldenen Hochzeit.

Die Themen in nächster Zeit sind vielfältig: Das neue Gewerbegebiet, Grundstücksgeschäfte oder aber der Radweg von Hardt nach St. Georgen werden Moosmann beschäftigen. Beim Thema Kindertagesstätte ist die Kirchengemeinde am Zug, bevor der Gemeinderat wieder tätig wird. Zudem möchte der Bürgermeister mit den Rathausmitarbeitern Gespräche über deren jeweilige Projekte führen, um später darüber Bilanz ziehen zu können.

Die im wahrsten Sinne des Wortes größte Baustelle wird aber der andauernde Umbau der Arthur-Bantle-Halle sein. Dort wurden am Sonntag die neuen Tische und Stühle von Herbert Hug von der Küche in den Lagerraum transportiert. Gestern packte der FC Hardt mit an, um diese Arbeiten abzuschließen und die Küche von diesem Ballast zu befreien.

Bis zur SWR1-Disco muss die Küche fertig sein

Mit Hochdruck wird derzeit an der Küche gearbeitet, um diese pünktlich zur SWR1-Disco am Samstag, 15. September, fertigzustellen. Im vorderen Bereich wird ein Linoleumboden verlegt, zudem muss noch gestrichen werden. Der Bauleiter habe ihm zugesichert, dass es bis zur Disco reichen werde, so Moosmann. Der neue Hallenboden soll ebenfalls noch diese Woche verlegt werden.

Für die Einweihung gibt es allerdings noch keinen Termin. Neben Arbeiten an den Umkleideräumen und Duschen steht vor allem noch der Anbau der Vereinsräume an. Hier wird der FC Hardt viele Eigenleistungen erbringen, die Details müssen nun noch abgeklärt werden, sagt Moosmann an seinem ersten offiziellen Arbeitstag, der mit seiner Vereidigung im Gemeinderat beschlossen wurde.