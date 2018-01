Hardt Erste Maske kostete einst 40 Mark

Einen weiteren Unterschied zu den vielen Weißnarren der Region ließen sich die Gründerväter einfallen. So wurden keine Brezeln unters Volk geworfen, sondern – passend zu den Katzen als Mäusejägern – eben "Miesle". Bäckermeister Albert Menrad nahm sich der Sache mit Feuereifer an. Seitdem wurden Tausende und Abertausende der "Miesle" gebacken, die als Beute bei den Umzugsbesuchern sehr begehrt sind. Die erste Maske kostete übrigens 40 Mark. Sie ging an den Heimatforscher und späteren Ehrenbürger Alfons Brauchle. Das erste komplette Katzenkleid kostete 120 Mark.

Zunftabend

Nach dem ersten Rolletag im Jahr 1959 folgte kurz danach der erste Zunftabend im damaligen Gasthaus Krone. Für das Programm war Eugen Kotz verantwortlich. Einige Jahre war dabei das "Hardter Solo" ein fester Programmpunkt, das vier Katzenräte sangen.

Über die Entstehung dieses Liedes berichtete bereits Josef Flaig in seiner Chronik um das Jahr 1890. Jeden Sonntag gingen drei Hardter Bauern, denen der Weg in die Kirche Mariazell zu weit war, nach Schramberg zum Gottesdienst und anschließend zum Frühschoppen in den "Reuterbäck", da dessen Wirt vom Hardt stammte. Oft sangen sie dort das Lied "Der Kaiser hat schöne Soldato" in Erinnerung an ihre Soldatenzeit. In Schramberg nannte man die Bauern dann auch das "Hardter Solo". Später wurde das ganze Lied so genannt und das wurde in der damals jungen Hardter Fasnet gerne aufgegriffen.

Abstauben

Beim Abstauben erhalten die neuen Mitglieder ihren Katzenschlag, nachdem dies ursprünglich noch am Rolletag vorgenommen wurde. Zudem erklingt dort traditionell erstmals im neuen Jahr der Narrenmarsch und die Katzen springen, nachdem zuvor die Kleidle abgestaubt wurden.

Schmotziger

Seit 1959 besuchen die Katzen die Schüler in ihren Klassenzimmern und später die Kinder im Kindergarten, um diese mit "Miesle" zu beschenken. Bereits früh morgens wird die Katzenfahne vor dem Rathaus gehisst. Auch Bürgermeister und Rathausbedienstete überraschen jedes Jahr mit gelungenen närrischen Beiträgen. Am Nachmittag besucht die Katzenschar die Fasnet des Frohen Alters. Diese fällt dieses Jahr allerdings aus, da einer der Leiter des Frohen Alters, "Kreuzwirt" Roland Haberstroh, vor wenigen Tagen verstorben ist.

Verbrennen

Zum Fasnetsausklang am Dienstagabend steigt die Stimmung noch ein letztes Mal. "Sälle 15" und das Zunftballett unterhalten, bevor kurz vor Mitternacht ein Trauerzug des Katzenrats und der Katzen durch den abgedunkelten Saal startet und das Ende der Fasnet verkündet wird.